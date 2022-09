Mbretëresha Elizabeth në gjendje të rëndë shëndetësore, momenti kur BBC ndërpret programacionin për të dhënë lajmin (VIDEO)

Pallati mbretëror në Britani ditën e sotme ka deklaruar se mbretëresha Elizabeth është në gjendje të rëndë shëndetësore.

BBC e ndryshoi rrjedhën e programacionit, menjëherë sapo u publikua lajmi se Mbretëresha është në gjendje të rëndë.

Here is how BBC One interrupted programming to report on The Queen’s health pic.twitter.com/WkwlvmNWwL

— Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022