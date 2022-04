Mblidhet Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike, a do të shkarkohet Alibeaj?

Ka nisur mbledhja e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike.

Në nisje të takimit pritet me interes reagimi i ish-kryeministrit Sali Berisha dhe mbështetësve të tij, të cilët kanë kërkuar largimin e kreut të grupit të PD Enkelejd Alibeaj.

Gjithashtu pritet të bëhen publike me qëndrimet që do të mbajë PD lidhur me presidentin e ri.

Më herët Alibeaj ka kërkuar një proces gjithëpërfshirës dhe transparent lidhur me qëndrimin e procesit të zgjedhjes së PD.

Nga ana e tij Berisha ka bërë me dije se nuk do të bëhet pjesë e farsë së kryeministrit Edi Rama lidhur me presidentin e ri, pasi sipas tij ai do të jetë në shërbim të narkoshtetit./albeu.com/