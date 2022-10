Mbledhja e PD-së, Alibeaj: Nevoja dhe interesi është që të dalim me një kandidat fitues

Pasditen e sotme Enkelejd Alibeaj njoftoi se PD do të kishte mbledhje ndërsa tani ka përfunduar.

Pas daljes së tij nga selia Alibeaj dha një deklaratë për shtyp ku njoftoi se cila ishte tema e diskutimit ku theksoi se nevoja dhe interesi është që PD të dalë me një kandidat fitues.

Alibeaj: Paloka është takuar me Bardhin kanë patur një takim që vetë Bardhi do ua thotë, siç e thatë javën e kaluar se ishin të gatshëm në çdo moment për të diskutuar, tani ndodhi vetëm një informim me të gjithë anëtarët e grupit. Mund t’ju them një gjë me bindje, nevoja dhe intersi është që të dalim me një kandidat fitues. është nevoja për t’i dhënë edhe më shpejt qeverisjes së Ramës. Ky është synimi ynë./albeu.com