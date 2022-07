Mbi 8 orë në SPAK, zbardhet dëshmia e Beqaj: Kam zbatuar detyrimet sipas ligjit për dhënien e koncesionit

Një ditë më parë ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqja është marrë në pyetje nga SPAK lidhur me dhënien e koncesionit të sterilizimit.

Ditën e sotme është mësur edhe qëndrimi që ka mbajtur ai përpara prokurorëve të SPAK, Ened Nakuçi dhe Edvin Kondoli.

Beqaj ka sqaruar se “ka zbatuar të gjitha detyrimet për aq sa i lejon ligji për dhënien e koncesionit”.

Sipas tij koncesioni është dhënë kundrejt të gjitha procedurave ligjore.

Ish-ministri është pyetur edhe për lidhjen që ka me biznesmenin që fitoi tenderin me vlerë 100 mln dollarë për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale, por ai mohoi të ketë njohje apo lidhje shoqërore me të.

Beqaj ka dhënë dëshmi si person që ka dijeni për dhënien e koncesionit dhe ndaj tij deri më tani, nuk është regjistruar ndonjë procedim penal apo hetim.

Kujtojmë se hetimi për sterilizimin nisi 3 vite më parë pas kallëzimit të nismës “Thurje” për akuzat e shpërdorimit të detyrës, korrupsionit dhe shkeljes së pabarazisë në tendera për këtë çështje në pyetje deri më tani janë marrë rreth 20 persona mes të cilëve ish-ministri Shëndetësisë, mjekë, dhe anëtarë të komisionit të vlerësimit të ofertave si dhe zyrtarë të tjerë të ministrisë./albeu.com