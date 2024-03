Mbi 100 veprime bankare nga llogaria e “DAAM.shpk”/ Evis Berberi tërhoqi para edhe kur ishte në Turqi

Evis Berberi, rezulton se nga llogaria e shoqërisë “DAAM shpk”, ka aksesuar 150 herë në llogarinë e saj bankare.

Këtë fakt Prokuroria e Posaçme, e ka siguruar nga një shkrese e mbërritur nga një bankë e nivelit të dytë, ku në të shkruhet se këtë akses e ka pasur shtetasi me kredencialet Evis Berberi.

Gjithashtu, Prokuroria e Posaçme, ka zbuluar nëpërmjet një adrese IP 31.206.251.38 në datën 11, 14 dhe 15 gusht 2023 kjo llogari bankare e “DAAM shpk”, është aksesuar edhe në Turqi.

Në shkresën e siguruar nga gazetari i “Ora News”, rezulton se me datën 7 gusht 2023 Evis Berberi, ka dalë nga Shqipëria nëpërmjet përdorimit të “Charter” dhe po me “Charter” ka hyrë në vendin tonë 9 ditë më vonë, me datën 16 gusht të vitit 2023.

Sipas verifikimeve, rezulton se nga data 11 gusht e dëri më 15 gusht 2023 Valter Begaj, Ervis Lami dhe Denis Rama që kanë pasur të drejtë të kryejnë veprime tek llogaria “DAAM shpk”, kanë qenë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

Nisur nga këto rrethana, dyshohet se Evis Berberi me datën 11 gusht 2023, ka aksesuar 1 herë llogarinë bankare të shoqërisë “DAAM shpk”.

Por jo vetëm kaq, Berberi dyshohet se në shtetin Turk ka aksesuar edhe 1 herë tjetër, me datën 14 gusht dhe dy herë me datën 15 gusht 2023.