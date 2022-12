Mbështeti protestat kundër regjimit, tre vjet burg për mbesën e liderit suprem të Iranit

Faride Moradjani, mbesa e shefit suprem të Iranit, u dënua këtë të premte me 3 vjet burg pasi i kërkoi grupit mbarëbotëror të ndërpresë të gjitha lidhjet me autoritetet e vendit si ndëshkim për shtypjen e protestave në kundërshtim me vdekjen në paraburgim të të riut Mahsa Amini për gjoja mbajtjen e gabuar të shallit islamik.

Dënimi është prezantuar nga avokati i mbesës së Ali Khameneit, Mohamed Hosein Aghasi në një mesazh të postuar në llogarinë e tij në Twitter dhe të marrë nga portali Iran Wire. Në pohimin e tij, avokati denoncon se Muradjani u gjykua në një gjykatë të veçantë jo laike, pa juridiksion mbi çështjen, dhe se fillimisht e dënoi atë me pesëmbëdhjetë vjet burg, së fundi në 3.

Mbesa e Khameneit u arrestua më 23 nëntor pasi regjistroi një video ku u bën thirrje qeverive “liridashëse” të dëbojnë ambasadorët iranianë në ndihmë të mocionit të protestës antiqeveritare që ka tronditur Iranin.

Motra e vetme e Udhëheqësit Suprem Ali Khamenei, Badri, burri i së cilës ishte një kritik i ashpër i regjimit dhe vajza e saj u arrestuan jo shumë kohë më parë në Iran, përmendi në një letër të hapur nga Teherani se “shpreson të shohë fitoren e individëve dhe përmbysjen e këtij tirania sundon shpejt Iranin.”