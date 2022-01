Mbështetësit shqyen dyert, ambasadorja Kim thirrje Berishës: Do të mbani përgjegjësi

Ambasadorja e SHBA-së në Tiranë Yuri Kim u ka bërë thirrje organizatorëve të protestës së sotme përpara selisë së PD-së, që të tërhiqen nga dhuna ose do të mbajnë përgjegjësi.

“Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuar me rritjen e tensioneve në ndërtesën e selisë së Partisë Demokratike dhe përdorimin e forcës nga protestuesit.

U bëjmë thirrje organizatorëve të protestës që të refuzojnë dhunën. Ata që nxisin dhunën ose minojnë sundimin e ligjit do të mbajnë përgjegjësi” shkruan Yuri Kim.

The U.S. is deeply concerned with rising tensions at the Democratic Party headquarters building and protestors’ use of force. We call on protest organizers to reject violence and exercise calm. Those inciting violence or undermining the rule of law will be held accountable.

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) January 8, 2022