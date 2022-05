Mbarëvajtja e rendit në finalen e Conference League, autobusi plot me policë dhe 3 grupe Shqiponja nga Elbasani në Tiranë

Ditën e sotme për shkak të fluksit të ndeshjes në Tiranë policia e Elbasanit ka vendosur ti vijë në ndihmë Policisë Tiranë duke i dërguar një autobus me efektivë policie në mbështetje të policisë Tiranë.

Do të jenë polic rendi si dhe të 3 grupet e shqiponjave që do ikin me automjetet e tyre.

Duke marr parasysh që dhe Elbasani është bashki e madhe e cila do të mbulohet me gati gjysmën e efektivëve që ka në dispozicion./albeu.com