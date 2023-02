Mbappe i qartë: Në Itali do të luaja vetëm për Milanin

Kylian Mbappe provokon në ndarjen e çmimeve FIFA The Best.

Sulmuesi i PSG u shpreh se nëse do të transferohej në Itali, atëherë do ta bënte këtë lëvizje vetëm për t’u bashkuar me Milanin.

Francezi e theksoi dashurinë për italianët ndërsa fjalët e 24-vjeçarit janë bërë një lajm në të gjithë mediat kryesore europiane.

Në fakt, dashamirësia e Mbappe ndaj Milanit nuk është një surprizë me sulmuesin që edhe në fëmijërinë e tij ka pasur simpati për kuqezinjtë teksa janë të shumta fotot e francezit me fanellën e italianëve.

Gjithsesi, përtej deklaratave duket thuajse e pamundur që Mbappe të lëvizë tek Milan, të paktën në të ardhmen e afërt.

Kjo duke marrë parasysh rrogën që përfiton Mbappe tek PSG, pa harruar edhe interesin e jashtëzakonshëm të Real Madrid.