Masvidal sfidon hapur McGregorin: Dua të të mund përpara se të jesh në overdozë

Një nga rivalitetet më të forta në botën e MMA është ai i Jorge Masvidal dhe Conor McGregor, të dy luftëtarët nuk kanë respektuar njëri-tjetrin, por nuk kanë mundur të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre në tetëkëndësh.

Për arsye të ndryshme lufta nuk është mbyllur asnjëherë dhe është ndeshja që duan tifozët, do të linte një përfitim të madh ekonomik dhe pa dyshim do të shihnim një betejë me përmasa epike.

Masvidal i dërgon mesazh McGregor

“Përpara se ky djalosh të jetë në mbidozë me kokainë dhe më pas ndeshja të mos ndodhë kurrë dhe unë nuk mund të fitoj aq para aq të lehta, thjesht dua t’i thyej fytyrën Conor, “tha Masvidal në një intervistë për “Block Asset”.

“Le ta marrim atë pagesë, le ta heqim atë nga rruga, të bëjmë më shumë fitime nga shikimet e ndeshjes përpara se ky djalë t’i bëjë dëm vetes ose dikujt tjetër, dhe mua më pëlqen bumi, merre atë çek shumë shpejt sepse kam fëmijë, apo jo? Më duhen ato dreq parash.”

Conor McGregor theu këmbën korrikun e kaluar 2021 në humbjen e tij ndaj Dustin Poirier. Falë kësaj nuk ka asnjë fjalë se kur do të ishte rikthimi i mundshëm i irlandezit në aksion ose kundër kujt./ h.ll/albeu.com