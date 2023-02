Masa ekstreme për 4 Shkurtin në Maqedoninë e Veriut

Ditëlindja e sivjetshme e heroit kombëtar në Maqedoni dhe Bullgari, Goce Dellçrvit, nga Këshilli i Sigurisë u cilësua si ngjarje me rrezik të lartë sigurie.

Instituti Patriotik i VMRO DPMNE-së premtoi se do ta ruajë 24 orë vendin ku pushon trupi i pajetë i Goce Dellçevit, e ministri i Brendshëm bullgar erdhi në Shkup ditë më parë për të dhënë mesazh me homologun e tij se incidente nuk do të tolerohen.

E që prej sot, policia po bëhej gati për ta “blinduar” lokacionin në afërsi të kishës “Sveti Spas” e cila është në Çarshinë e Shkupit.

Ministria e Punëve të Brendshme informon qytetarët se të shtunën do të mbyllen rrugët “Samoillova” deri tek udhëkryqi me rrugën “Prohor Pçinski”.

E në intervistë për televizionin publik, Ministri i brendshëm, Oliver Spasovski tha se vendimet do të merren në varësi prej informatave që do të mblidhen nga shërbimet për ditën e ngjarjes.

“Në mënyrë të ashpër do të kundërpërgjigjemi nëse dikush e ka për qëllim që ta poshtërojë Maqedoninë dhe popullin maqedonas. Institucionet po i marrin të gjitha masat, institucionet do të jenë të gatshme, po punojmë së bashku me shërbimet sekrete në mbledhjen e informacioneve dhe në bazë të këtyre informacione do ti marrim të gjitha masat. Qytetarët duhet të jenë të qetë.”

Ministri Spasovski edhe një herë nuk u përgjigj se a do t’i ndalohet hyrja në RMV euro-deputetit bullgar Angell Xhmbaski i cili disa herë më parë pati fjalime kontroverse dhe fyese për popullin maqedonas në mes të Shkupit.