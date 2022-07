Marrëveshja për grurin, Zelensky: Rusia bëri gjithçka për të shkatërruar potencialin e eksporteve tona, por ne nuk e lejuam

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka reaguar pas arritjes së marrëveshjes gjatë ditës djeshme në lidhje me eksportin e grurit të vendit.

“Që nga dita e parë e pushtimit në shkallë të plotë, Rusia bëri gjithçka për të mbyllur jo vetëm hyrjen e Ukrainës në det, por për të shkatërruar vetë potencialin e eksporteve tona, infrastrukturën portuale, hekurudhat, magazinat dhe kapanonet tona. Por ne nuk e lejuam.

Dhe tani ne jo vetëm që mund të rivendosim funksionimin e porteve tona në Detin e Zi, por edhe t’i mbajmë ato të mbrojtura. Kjo është përpunuar me ushtrinë tonë dhe me inteligjencën tonë. Ushtria më siguroi për kontroll qind për qind të qasjeve në portet tona”, tha Zelensky.

Ai shtoi se pikat e marrëveshjes “përputhen plotësisht me interesat e Ukrainës”.

“Së pari: do të eksportohen rreth 20 milionë tonë të korrat e drithit të vitit të kaluar. Dhe gjithashtu do të jetë e mundur të shitet të korrat e këtij viti, dhe tashmë po korret. Këto janë të ardhurat e fermerëve, të gjithë sektorit bujqësor dhe buxhetit të shtetit. Këto janë punë, këto janë fondet për sezonin e mbjelljes së vitit të ardhshëm. Tani kemi drithë me vlerë rreth 10 miliardë dollarë.

Së dyti: së fundi, ekziston një shans për të reduktuar ashpërsinë e krizës ushqimore të provokuar nga Rusia. Ekziston një shans për të parandaluar një katastrofë globale, një zi buke që mund të çojë në kaos politik në shumë vende të botës, veçanërisht në vendet që na ndihmojnë.

Dhe së treti: ky është një tjetër ilustrim se Ukraina është në gjendje t’i rezistojë kësaj lufte. Është e rëndësishme që gjithçka në ujërat territoriale të Ukrainës të kontrollohet nga shteti ynë.

Dhe është e qartë për të gjithë se mund të ketë disa provokime nga ana e Rusisë, disa përpjekje për të diskredituar përpjekjet ukrainase dhe ndërkombëtare. Por ne i besojmë OKB-së. Tani, është përgjegjësia e tyre dhe përgjegjësia e partnerëve ndërkombëtarë që të sigurojnë përputhjen me marrëveshje”./albeu.com