Marrëdhëniet e ftohura me Bullgarinë mund të kthejnë prapa procesin e integrimit të RMV në BE

Retorika e nxehtë e politikanëve, por edhe e opinionit në të dyja vendet mund ta kthejë mbrapsht procesin e integrimeve evropiane të vendit.

Ish ambasadori Tihomir Ilievski pret që vendi të fillojë së shpejti bisedimet për anëtarësim, por megjithatë shpreh dyshime për, siç thotë ai, mentalitetin e një pjese të pushtetit aktual bullgar.

Ilievski tha se është koha e fundit që vendet e Ballkanit të ndjekin shembullin e procesit të integrimit evropian të shteteve baltike, ku fqinjët ofronin mbështetje materiale dhe politike për anëtarësimin sa më të shpejt në NATO dhe BE.

“Përvoja më e mirë nga një vend, shtet i ynë fqinj me të cilin duam të kemi marrëdhënie jashtëzakonisht të mira, si me të gjitha vendet fqinje, me Republikën e Bullgarisë, duhet ta respektojë absolutisht atë përvojë dhe të fillojë t’i zbatojë ato standarde. Të mos iu përmbahen deklaratave që kanë të bëjnë me historinë, me periudha të disa shekujve më parë, dhe të përpiqemi të ndikojmë fillimisht te njerëzit e saj, e më pas të ndikojmë negativisht në të gjithë komunikimin me Bashkimin Evropian”, tha Tihomir Ilievski – ish ambasador.

Këshilli i Ambasadorëve, anëtar i të cilit është edhe Ilievski, tashmë ka reaguar se hapja e një klubi kulturor me emrin e një figure kontroverse është një përpjekje e papërshtatshme për të promovuar përparimin në afrimin e dy qeverive. Megjithatë, sipas Ilievskit, duhet t’i kushtohet vëmendje fjalimit të opinionit vendor.

“Reagimet e shumë qytetarëve tanë pas kësaj ngjarje të së shtunës dhe pas emërtimit të atij klubi që u hap në Manastir, me emrin e një njeriu që është sinonim i disa situatave që 50 vjet pas Luftës së Dytë Botërore i gjithë opinioni i dënon, sepse ai inkriminon nazizmin dhe ideologjinë fashiste, ata nuk mund të bëjnë një hap pozitiv në atë drejtim, dhe mund ta kthejnë të gjithë procesin mbrapsht”, u shpreh Tihomir Ilievski – ish ambasador.

Këshilli i Ambasadorëve javën e kaluar u takua me kryeministrin Dimitar Kovaçevski, dhe siç tregon Ilievski, ata janë në dispozicion për të specifikuar pikëpamjet se si vendi duhet të vazhdojë negociatat me Bullgarinë./ Alsat.mk