“Marrëdhënie me përfaqësues institucionesh dhe sipërmarrës”, zbulohen udhëtimet e anëtarit të fundit të “Cosa Nostrës” në Shqipëri

Matteo Messina Denaro, i arrestuar së fundmi nga policia italiane ka udhëtuar në vende të ndryshme gjatë 30 viteve që ishte në arrati.

Gjurmë të kalimit të fundit të tij ka në disa rajone italiane dhe në vende të ndryshme evropiane dhe afrikane.

Por, në shumë raste motivimi i udhëtimeve nuk është i qartë.

Turneu i Diabolik në Evropë dhe Afrikë

Il Messaggero përmbledh sot raportet e Messina Denaros në vitet e fundit. Një prej tyre vjen nga Spanja. Diabolik ka qenë atje kohët e fundit. Ndoshta për shkak të problemeve shëndetësore. Sigurisht gjatë viteve një tjetër raport mbi praninë e tij kishte të bënte me një operacion në klinikën Barraquer në Barcelonë për të korrigjuar një problem me syrin e djathtë në 1994. Për ironi, kjo është e njëjta klinikë që frekuenton një nga prokurorët që e ka ndjekur: Teresa Principato. Sëmundja është ndoshta strabizëm miopik i lartë. Për sa i përket raporteve në Tunizi, duhet kujtuar se i pari daton në vitin 2010.

Udhëtimi në Tunizi, një traditë familjare

Udhëtimi në Tunizi është një traditë familjare. Shumë bashkëpunëtorë të drejtësisë kanë treguar për udhëtimin me gomone të bërë nga Don Ciccio , babai i Matteos. Pak kohë më parë një mision i ros në vend kishte ringjallur shpresat e karabinierëve për kapjen. Shefi i Brancaccios, Giuseppe Guttadauro i kishte përqendruar interesat e tij në Afrikë. Dhe më saktë në Marok , në Larache, ku ka një fabrikë të përpunimit të peshkut të freskët. Filippo Guttadauro është kunati i Messina Denaro: ai u martua me motrën e tij Rosalia. Në vend të kësaj, Maria Mesi punoi në kompaninë që menaxhojnë Guttadauros në provincën e Palermos aka Thecla.

Shqipëria dhe Mali i Zi

Mesi është nën vëzhgimin e hetuesve pasi ditën e kontrollit në shtëpitë e saj dhe të vëllait në Aspra në provincën e Palermos, karabinierët nuk gjetën celular. Ajo pretendonte se nuk kishte një të tillë dhe se përdorte telefonin fiks për komunikim. Dyshimi është se ai e ka zhdukur atë menjëherë pas lajmit të arrestimit të Iddu . Edhe për shkak se ka përgjime kontaktesh mes Mesit dhe familjes Messina Denaro. Pastaj është rasti i Malit të Zi . Ku në vend të kësaj Diabolik do të kishte shkuar vetëm për të shfryrë pasionin e tij për lojën. Duke frekuentuar kazinotë e vendit me identitet të rremë. Në Shqipëri, megjithatë, gjurmët janë më të reja. Luca Bellomo, bashkëshorti i Lorenza Guttadauro (dmth avokatja dhe mbesa e shefit) u përgjua në Tiranë. Sipas hetuesve, Bellomo veproi si një hyrje për Messina Denaro. Shefi do ta kishte dërguar për të eksploruar dhe për të krijuar marrëdhënie me sipërmarrësit dhe institucionet.

Kalabria

Më në fund është Kalabria. Këtu, rrëfen gazeta, treguesi i prezencës së parë daton në vitin 2017. Në atë kohë, një përgjim mes dy shefave të Partanës përmend edhe “Matteo” me emër. Duke shtuar se “… ai thotë se ishte në Kalabri dhe është kthyer…”. Sepse mesa duket i Fundit i Cosa Notsrës në atë kohë po planifikonte takime me anëtarë të tjerë të bandave. Arsyeja nuk dihet. Por në bisedë përmendet në një moment “motra e tij”. Dhe një shënim, në të cilin “shkruan atë që ka vendosur”. Messina Denaro është nën hetim me akuzën e vrasjes së Antonino Scopellitit në Kalabri. Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm i Gjykatës së Kasacionit u vra më 9 gusht 1991 në zonën “Piale” të Villa San Giovanni ndërsa kthehej në Campo Calabro./Albeu.com/