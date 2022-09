Marca shkruan se Reali është ende i interesuar për Mbappe, por Kilian nuk duhet të presë për një ofertë të çmendur

Dukej se saga me një transferim të mundshëm të Mbappes te Real Madrid kishte marrë fund kohë më parë, por papritur një botim mjaft autoritar i Marca publikoi një artikull për Kylian.

Autori i tekstit pretendon se me nënshkrimin e kontratës së re me PSG-në, francezi zgjodhi paratë, jo sportin: “Vetëm vetë Mbappe e di nëse është penduar që bëri një zgjedhje të tillë. Duhet të kuptoni që askush nuk do t’i paguajë 150 milionë euro në sezon. Për të mos përmendur bonusin e famshëm të nënshkrimit.”

Ky i fundit lë të kuptohet se nëse Real Madridi do të ketë sërish mundësinë për të nënshkruar me Mbappe, Klubi Mbretëror do ta konsiderojë një transferim të tillë vetëm nëse çmimi është i arsyeshëm. Sipas Marca, ditët kur Kylian Mbappé ishte objektivi i vetëm i Madridit kanë përfunduar, shkruan albeu.com.

Edhe pse historia e Real Madridit dhe yllit parizian nuk doli më e bukura në fund, nuk ka gjasa që Madridi ta braktisë plotësisht idenë për të nënshkruar me një futbollist kaq të talentuar. Por PSG nuk do të pranojë të ndahet kaq lehtë me një nga lojtarët kryesorë të skuadrës.

Çfarë mendoni ju? Si do të shkojë karriera e Mbappes: do të qëndrojë në Paris, do të shkojë në Madrid? Ndani mendimin tuaj në komente. /albeu.com/