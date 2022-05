Man City fenomenal me transferimin e Haaland, norvegjezi erdhi “falas”

Është historia e madhe në botën e futbollit këtë javë. Manchester City ka arritur një marrëveshje për të sjellë Erling Haaland këtë verë dhe klubi anglez pretendon se do të paguajë vetëm 60 milionë euro si tarifë transferimi.

Prej kohësh kishte sugjerime se klauzola e lirimit të sulmuesit norvegjez ishte 75 milionë euro, por “MARCA” ka kontaktuar me “Citizens” të cilët kanë konfirmuar se kanë aktivizuar klauzolën e lirimit prej 60 milionë eurosh për 21-vjeçarin.

Kjo klauzolë është, sipas City, një tarifë e sheshtë pa shtesa ose variabla. Edhe me 75 milionë euro, Haaland do të kishte qenë një ujdi relative duke pasur parasysh moshën dhe shtatin e tij, tashmë një nga sulmuesit, nëse jo më të mirët në botë, por 60 është një transferim absolut falas le të themi.

Sigurisht që ka edhe kosto të tjera për nënshkrimin e një futbollisti, veçanërisht një lojtar elitar, por City këmbëngul se nuk e ka thyer strukturën e pagave për t’u marrë me Haaland, edhe pse natyrisht ai do të jetë një nga lojtarët më të paguar në klubi.

Haaland ka qenë një nga lojtarët më të kërkuar në Evropë për disa kohë tani dhe një mori klubesh të mëdha ishin të dëshpëruar për ta nënshkruar atë këtë verë.

Man City ka vjedhur një marshim ndaj konkurrentëve si Real Madrid, Barcelona, ​​Chelsea dhe të tjerë që ëndërronin të zbarkonin Haaland. Klubet e tjera ishin të përgatitura t’i paguanin atij shuma të ngjashme parash, kështu që pse City?

Përgjigja mund të jetë aq e thjeshtë sa edhe fakti që babai i tij luante për qytetarët. Kjo mund të ketë ngritur shkallën kur krahasohet klubi me skuadrat e tjera të nivelit të lartë që mund të ofrojnë gjithashtu futboll në Champions League.

Në Manchester City, Haaland gjithashtu do të bashkohet me Pep Guardiolën, si dhe një skuadër të mbushur me yje që pritet të sfidojë për çdo trofe që do të ndodhë.

Liga e Kampionëve ka mbetur e pakapshme për Cityn dhe misioni kryesor i Haaland do të jetë t’i ndihmojë ata më në fund të marrin në dorë çmimet më të lakmuara.

Me paratë që kanë në dispozicion, dështimi i tyre për ta bërë këtë po bëhet gjithnjë e më shumë një pikë diskutimi pasi kanë arritur në finale vetëm një herë, pavarësisht burimeve të tyre të lakmueshme.

Guardiola nuk e ka fshehur se dëshiron një numër 9 të vërtetë për të kompletuar skuadrën e tij dhe Haaland i përshtatet në mënyrë të përkryer faturave.

Verën e kaluar Haaland nuk ishte në treg, sigurisht jo me këtë çmim, dhe duket se City bëri gjënë e duhur duke pritur për lojtarin e tyre./ h.ll/albeu.com