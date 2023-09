“Malli super, ma kanë pëlqyer të gjithë”, PËRGJIMET: Si agjenti i infiltruar “fundosi” shpërndarësit e drogës në Elbasan

Detaje të reja janë zbardhur nga dosja e operacionit ‘Tempulli’ dhe përgjimet që fundosën shpërndarësit e drogës në qytetin e Elbasanit.

Kujtojmë se policia goditi 23 grupe, ndërsa në qytetin e Elbasanit, 7 persona ranë në pranga, një u shpall në kërkim, ndërsa u arrestua edhe një efektiv policie.

Ka qenë agjenti i infiltruar që ka futur në kurth shpërndarësit e drogës, ndrësa ai është futur në makinë dhe u ka kërkuar që të blinte një sasi droge.

Agjenti me emrin e koduar “Koli” ka kontaktuar me Stiven Faqollin, tashmë i arrestuar, dhe janë takuar më datë 07.09.2023 në Qukës të Librazhdit. Fillimisht ‘Koli’ ka marrë Stiven Faqollin në lokalin e tij me makinë dhe më pas janë nisur në drejtim të Librazhdit ku janë takuar me dy persona të tjerë që do të shisnin drogën. Në vendin e quajtur “Ura e Bushtricës” në Librazhd, agjenti bashkë Stiven Faqollin kanë takuar dy persona në makinë, njëri prej tyre Glidi Ballolli që është në burg dhe Mikel Poçi. Agjenti ka blerë një sasi kanabisi tek Badolli dhe më pas është larguar.

Ndërkohë, janë zbardhur edhe përgjimet që ‘fundosën’ personat e përfshirë në shpërndarjen e drogës. Agjenti i pyet sa a është i mirë ‘malli’ dhe shpërndarësit e sigurojnë që është super dhe e kanë pëlqyer të gjithë.

Gildi Ballolli (G): Sa të duhen ty?

Agjenti (K): A është e mirë ?

Gildi Ballolli: Dy të plota, ke dhe një zero dyshe…

Agjenti (K): Ok vetëm të jenë të mira

Gildi Ballolli: Mallin e kë super, ma kanë pëlqyer të gjithë

Agjenti (K): O S është naj çik e mirë kjo ?

S (Stiven Faqolli): Për zotin po, për kokën time.

Agjenti (K): Epo se ku e kam parë këtë cunin që mi dha mua…

Stiven Faqolli: Ktu rri ky në Librazhd

Agjenti (K): Si e ka emrin ky ?

Stiven Faqolli: Gia

Agjenti (K): Ishte dhe me një tjetër ky

Stiven Faqolli: Ai është Mikel Poçi

Ndërkaq, agjenti “Koli”, më 12 shtatior ka shkuar në afërsi të kryqëzimit të rrugës Cerrik-Gostimë me rrugën “Pazhoku”, duke ndaluar pranë karburant “Kastrati”. Pas reth 5 minutash, pranë tij është afruar shtetasi Françesko Braho, i cili udhëtonte me automjetin me tarag AA-287-GK.

Francesko ka ndaluar në krah të rrugës, ka zbritur nga automjeti dhe është takuar me agjentin në mbulim/të autorizuar. Pasi janë takuar kanë biseduar për pak sekonda dhe përpara se të largohej Francesko i ka dhënë dicka në dorë agjentit në mbulim/të autorizuar duke u larguar në drejtim të rrugës Cërrik Belsh.

Pjesër nga përgjimet

K : Po kshu per bidon del kjo?

F : Nuk e kam provu po besoj se po

K : Desha bjer edhe njw zero dyshe mu

F : Ok se gati e kam un ja sa ti jap leke e kafes

K : A i do leket ti jap?

F : Po jo e ska gja

Më 9 shtator, agjenti ka shkuar në rrugën që të dërgon në “Llixha” dhe ka ndaluar në afërsi të lavazhit “Çoku” dhe pranë tij është afruar shtetasi Endrit Kovaçi, ky i fundit pasi ka biseduar për pak sekonda me agjentin e autorizuar i ka dhënë diçka në dorë dhe është larguar në drejtim të lavazhit.

Pjesë nga përgjimet:

Endrit Kovaçi (E) : Ktu ke 10-çen?

Agjenti (K) : Ti mos e mçif, ti lene me i ven që të duket.

E : Ke katër-pesë cigare të mira lale.

K : E po m’pëlqeu mua imen?

E : Është i mir ai lal, maj içik er maj.

Me datë 8 shtator, agjenti ka shkuar në afërsi të kryqëzimit të Cërrik-Elbasan, konkretisht në rrugën “Çajupi” ku ka ndaluar në parkimin e një pallati. Pas rreth 5 (pesë) minuta pranë tij është afruar shtetasi Ervis Duzha dhe pasi kanë biseduar për pak sekonda, ky i fundit i ka dhënë diçka në dorë agjentit të autorizuar dhe më pas është larguar në drejtim të pallatit.

Pjesë nga përgjimet

Agjenti (K) : O Ervis hë o la?

Ervis Duzha (E) : Ça ban?

K : Bjer i gjysëm mu, e po shiko të jet për bidon. E mirë është?

E : E mirë.