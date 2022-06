Maldini telefonon Ancelottin, kërkon të transferojë talentin e Realit

“Corriere dello Sport” e nis me titullin “ Asensio është unik për Milanin, Maldini telefonon Ancelottin.”

Spanjolli nuk do të rinovojë kontratën me Real Madrid dhe është gati të lëshojë një ankand.

Milani, megjithatë, është përpara konkurrencës së formuar nga Juventus, Arsenal dhe Manchester United. Maldini thirri Ancelottin dhe mori përgjigje pozitive nga tekniku italian për të negociuar.

Një vit pas skadimit të kontratës, Reali e di se nuk mund të kërkojë më shumë se 30-35 milionë euro. Ancelotti nuk mund t’i garantojë atij një pozicion të përhershëm dhe Reali nuk mund ta humbasë atë me parametra zero sezonin e ardhshëm dhe për këtë arsye dyert e shitjes do të hapen./ h.ll/albeu.com