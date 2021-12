Makina përplas 17 vjeçarin në Kukës, sillet me urgjencë në Tiranë

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Kukës ditën e sotme.

Burimet bëjnë me dije se një automjet me drejtues shtetasin R.B 36 vjeç, ka përplasur një 17 vjeçar me inicialet Y.K.

Ngjarja ka ndodhur në aksin Krumë-Golaj. Ndërsa 17 vjeçari si pasojë e lëndimeve të rënda të marra nga përplasja është dërguar në spitalin e Traumës në Tiranë.

NJOFTIMI I POLICISE:

Kukës