Makina merr para biçikletën në Durrës, plagoset 60-vjeçari

Një 60-vjeçar ka mbetur i plagosur si pasojë e një aksidenti rrugor të ndodhur pasditen e sotme në qytetin e Durrësit.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:45, në lagjen nr. 4.

Policia bën me dije se një automjet me drejtues shtetasin E. T, ka përplasur shtetasin P. P., rreth 60 vjeç, që lëvizte me biçikletë, i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.

Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në ambientet e Komisariatit të Policisë Durrës, për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të këtij aksidenti./Albeu.com.