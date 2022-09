Magjistarë, gangsterë dhe zhvatje: Mbappe dhe Paul Pogba, të përfshirë në magjinë e zezë?

Për shumë tifozë futbolli, sezoni 2019/20 ishte i egër sepse COVID-19 krijoi kaos absolut në botën e futbollit.

Tani, megjithatë, një pandemi mbarëbotërore mund të duket në të vërtetë normale, pasi Kylian Mbappe i Paris Saint-Germain është përfshirë në një polemikë që përqendrohet rreth zhvatjes,magjistarve dhe gangsterëve.

Le të thellojmë në atë që raporton Fox Sports:

Policia franceze ka hapur një hetim mbi pretendimet e fituesit të Kupës së Botës, Paul Pogba, se ai është kërcënuar dhe shënjestruar për zhvatje nga gangsterët, tha një burim i afërt me rastin për AFP të dielën, shkruan bavarianfootballworks.com.

Akuzat e Pogba erdhën pasi vëllai i tij Mathias publikoi një video të çuditshme në internet në katër gjuhë (frëngjisht, italisht, anglisht dhe spanjisht) duke premtuar “zbulime të mëdha” për yllin e Juventusit.

Në video, Mathias Pogba pretendon se vëllai i tij e mallkoi Kylian Mbappe nëpërmjet një “të ashtuquajturi mysliman të thellë në magji” dhe se ylli i Juventusit “me të vërtetë donte të më mbyllte plotësisht gojën për të gënjyer dhe për të më dërguar në burg”.

Një deklaratë e nënshkruar nga avokatët e tij, nëna e tij Yeo Moriba dhe agjentja aktuale Rafaela Pimenta tha se videot e publikuara të shtunën në mbrëmje “për fat të keq nuk janë befasi”.

“Ato janë përveç kërcënimeve dhe përpjekjeve për zhvatje nga një bandë e organizuar kundër Paul Pogba”, thuhet në deklaratë. “Organet kompetente në Itali dhe Francë janë informuar një muaj më parë dhe nuk do të ketë komente të mëtejshme në lidhje me hetimin në vazhdim”. Mathias Pogba, 32 vjeç, premtoi “zbulime të mëdha për vëllain (të tij) Paul Pogba dhe agjenten e tij Rafaela Pimenta”, i cili mori përsipër si kreun e kompanisë së ish-agjentit Mino Raiola, i cili vdiq në prill.

Pra, ne kemi vëllain e Paul Pogba-s, i cili mund të jetë shumë i thellë në diçka… Paul Pogba duke mallkuar Mbappe… dhe përfshirjen e krimit të organizuar.

Sipas dy burimeve pranë familjes Pogba të kontaktuara nga AFP, shuma të mëdha parash po i kërkohen Paul Pogba nëse dëshiron të shmangë shpërndarjen e videove të pretenduara komprometuese. France Info raportoi se Paul Pogba u tha hetuesve se ishte kërcënuar nga “shokët e fëmijërisë dhe dy burra me kapuç të armatosur me pushkë.

Ata i kërkojnë 13 milionë euro për “shërbimet e ofruara”. Një burim i afërt me çështjen konfirmoi raportet e France Info për AFP.

Paul dhe Mathias Pogba kanë disa gjëra që duhet t’i zgjidhin, por çfarë lidhje ka Mbappe me këtë dhe pse ai gjoja kishte një mallkim mbi të?

Këto përgjigje janë aktualisht (nga pjesë) të panjohura, por Paul Pogba u përpoq të bënte një kundërofertë për gangsterët për Get French Football News.

A po përpiqet Paul Pogba thjesht ta largojë këtë? Nëse jo, çfarë fsheh ai… një takim me këtë djalë?

Mbappe, megjithatë, po e merr seriozisht këtë magji të supozuar. /albeu.com/

Kylian Mbappé & his entourage are “keeping a close eye from a distance” on the Paul Pogba affair – if video evidence emerges of Pogba using a witch doctor to curse Mbappé, L’Équipe believe that there may be a problem between Pogba & Mbappé & Deschamps may have to make a decision.

