Macron në Kiev: Është e rëndësishme të vazhdohen bisedimet e Putinin

Të tjera detaje nga konferenca për shtyp e liderëve në Ukrainë. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka folur së bashku me liderët e tjerë të BE-së pas bisedimeve me homologun e tyre ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka shprehur rëndësinë e mbajtjes së hapur të një kanali komunikimi me presidentin rus Putin, ushtarët e të cilit kanë pushtuar Ukrainën.

Siç kemi raportuar, Macron thotë gjithashtu se ai dhe homologët e tij mbështesin Ukrainën për statusin “i menjëhershëm” të kandidatit për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian. Ai kishte thënë më parë se oferta e anëtarësimit të Ukrainës mund të zgjasë vite, nëse jo dekada.

Macron thotë gjithashtu se Franca po i dërgon Ukrainës gjashtë armë të tjera me rreze të gjatë Caesar, në krye të 12 armëve që ajo tashmë është kryer./albeu.com