Macron: Do të mbjellim 1 miliardë pemë në 10 vitet e ardhshme

Franca do të mbjellë 1 miliard pemë ose 10% të sipërfaqes pyjore të vendit deri në vitin 2030 për të kapur karbonin dhe për të ruajtur biodiversitetin, u tha presidenti Emmanuel Macron zjarrfikësve në një fjalim të premten.

Në Francë, flakët shkatërruan 72,000 hektarë pyje këtë verë, ose gjashtë herë më shumë se mesatarja e dhjetë viteve të fundit. Në fjalën e tij, Macron falënderoi qindra zjarrfikësit, pylltarët, përfaqësuesit e zgjedhur dhe aktorët e sigurisë që patën rolin e tyre në luftimin e zjarreve që shkatërruan mijëra hektarë pyje këtë verë.

“Heronj, mirë se vini!” njoftoi Elysée në llogarinë e saj në Twitter, përpara fjalimit të Macron në Pallatin Elysée të premten.

Në fjalimin e tij Macron njoftoi gjithashtu strategjinë e tij të re pyjore për vitin 2030, e cila synon të përforcojë burimet e departamenteve dhe ato ajrore. Ndër masat e shpallura, Macron tha se shërbimet e departamentit të zjarrfikësve dhe shpëtimit do të marrin një buxhet vjetor prej 150 milionë eurosh.

Franca do të rrisë gjithashtu flotën e saj të avionëve amfibë, pasi Macron njoftoi se do të shpenzohen 250 milionë euro “të paprecedentë” me një total prej 16 Canadair deri në vitin 2027, nga 12 aktuale.

“Presidenti i Republikës Emmanuel Macron […] falënderoi një komb të tërë që është ngritur në këmbë”, shkroi Gregory Allione, presidenti i Federatës Kombëtare të Zjarrfikësve Francezë (FNSPF), në Twitter në reagim ndaj fjalimit të Macron. Megjithëse kreu i shtetit të Francës vlerësoi projektin e pyjeve, ai paralajmëroi se për shkak të ndryshimeve klimatike, verat e ardhshme mund të mos jenë aq të jashtëzakonshme sa ajo e këtij viti.