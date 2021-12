“Lumi” i parave kineze fuqizon ekonominë serbe, sa miliard euro ka përfituar në pak vite

Para krizës financiare të 2009-s, prania e Kinës me investime në Ballkanin Perëndimor ishte modeste. Por, me thellimin e kësaj krize dhe tkurrjen e investitorëve perëndimore, vakuumi i lënë prej tyre nisi të mbushej me shpejtësi nga projektet, kompanitë dhe vetë shteti kinez.

BIRN ka identifikuar 135 projekte kineze në Ballkanin Perëndimor, me një vlerë totale prej 32 miliardë eurosh. Vendi i preferuar prej tyre është Serbia me më shumë se gjysmën e kësaj shume. Bëhet fjalë për të paktën 61 investime madhore kineze në Serbi, të përfunduara, në përfundim, ose në fazë fillestare punimesh.