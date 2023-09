Lumë vere në rrugët e Portugalisë, pamjet shokojnë rrjetin (VIDEO)

Një fshat bregdetar në Portugali u përball me një të dielë me përmbytje si një asnjë vend tjetëe në bota, pasi 600,000 gallona verë të kuqe rrodhën nëpër rrugët e qytetit të vogël të São Lorenco de Bairro, sipas mediave lokale.

Dy kontejner të mëdha në pronësi të Levira Distillery ishin përgjegjës për përmbytjen dhe video e postuar në internet ku dukej vera që rridhte poshtë një kodre të pjerrët përmes qytetit me një popullsi prej 2,000 banorësh.

Two large wine containers broke yesterday in the town of Levira, Portugal, which lead to the streets being flooded with wine. pic.twitter.com/hw6avobgje

