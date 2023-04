Lukashenko viziton nesër Moskën, pritet të takohet me Putin

Këshilli i Lartë Shtetëror i Shtetit Union do të mbajë një takim në Moskë të enjten, ku do të marrin pjesë presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti bjellorus Alexandër Lukashenko, tha Kremlini në një deklaratë.

“Do të merret në konsideratë ecuria e zbatimit të dokumentit kyç, fushat kryesore të zbatimit të dispozitave të Marrëveshjes për Krijimin e Shtetit Union për 2021-2023, e cila përcakton punën e përbashkët në 28 programe sektoriale sindikale. Është planifikuar të merren vendime për një sërë çështjesh praktike të bashkëpunimit të mëtejshëm integrues”, thuhet në deklaratë, shkruan TASS.

Përpara takimit, Putin dhe Lukashenko më 5 prill do të diskutojnë çështje të ngutshme dypalëshe dhe ndërkombëtare në bisedime të veçanta, tha Kremlini.

Këshilli i Ministrave të Shtetit Union mbajti një takim në Moskë më 27 mars nën bashkëkryesimin e kryeministrave rusë dhe bjellorusisë, përkatësisht Mikhail Mishustin dhe Roman Golovchenko.

Vendimet dhe marrëveshjet e arritura në takim do të ndihmojnë në integrimin e mëtejshëm brenda Shtetit Union dhe do të shërbejnë si bazë solide për përgatitjen e Këshillit të Lartë të Shtetit, ku do të marrin pjesë presidentët e vendeve./Albeu.com/