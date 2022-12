Lukashenko mbron Putinin: NATO kishte plan të niste agresion ushtarak ndaj nesh dhe Moskës në 2021

Aleksandër Lukashenko, presidenti i Bjellorusisë ka pohuar se Perëndimi donte të fillonte një luftë në Donbas pas protestave në Bjellorusi në vitin 2020. Madje ka shkuar edhe më tej duke pretenduar se NATO kishte në plan të sulmonte Bjellorusinë dhe Rusinë në fillim të vitit të shkuar.

“Në të ardhmen e afërt do të publikojmë fakte se si NATO duhej të vinte në kufirin e rajonit të Smolenskut pas vitit 2020, të merrte pushtetin në vendin tonë dhe të fillonte një luftë kundër Rusisë nga Donbas-i,”- tha Lukashenko.

🤡 Lukashenko: NATO was planning to attack #Belarus and #Russia in early 2021

“In the near future we will publicize these facts: how #NATO was supposed to come to the border of Smolensk region after 2020, seize power in our country, and start a war against Russia from #Donbas.” pic.twitter.com/HTGSMD8Nb0

