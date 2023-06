Lukashenko e konfirmon: Prigozhin është në Bjellorusi

Shefi i Wagner, Yevgeny Prigozhin ka zbarkuar në Bjellorusi dhe po qëndron në një nga hotelet e pakta në kryeqytetin Minsk pa dritare, tha një zyrtar amerikan.

Udhëheqësi mercenar iku në Bjellorusi si pjesë e një marrëveshjeje për t’i dhënë fund kryengritjes së armatosur të Wagnerit dhe për herë të fundit u pa publikisht duke lënë qytetin jugor rus të Rostov-on-Don pasi tërhoqi trupat e tij.

Që atëherë ka pasur spekulime për vendndodhjen e tij, por senatori demokrat dhe kryetari i Komisionit të Zbulimit të Senatit, Mark Warner, i tha NBC News se Prigozhin është në Minsk. Kjo mund të bëhet për ta mbrojtur atë nga tentativat për vrasje, shtoi ai.

Më herët sot, Kremlini pretendoi se nuk kishte njohuri për Prigozhin.

Zëdhënësi i Putinit, Dmitry Peskov, u tha gazetarëve se marrëveshja për t’i dhënë fund rebelimit të Wagner ishte në fuqi, pasi “Presidenti rus Vladimir Putin e mban gjithmonë fjalën e tij”.

Kushtet e marrëveshjes përfshinin zhvendosjen e Prigozhin në Bjellorusi. Ai dhe mercenarët e tij do të shmangnin akuzat penale, me Shërbimin Federal të Sigurisë (FSB) që do të pushonte hetimin, sipas një deklarate të lëshuar të martën në mëngjes.

Lukashenko konfirmoi gjithashtu mbërritjen e Prigozhin në Bjellorusi

Sipas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Lukashenko të shtunën, e cila i dha fund rebelimit të Wagnerit, Prigozhin duhej të transferohej në Bjellorusi, ndërsa njerëzit e tij kishin mundësinë të bashkoheshin me forcat e armatosura të rregullta të Rusisë./Albeu.com/