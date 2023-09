Luizi bën gjestin e veçantë për familjen e Kiarës

Prindërit e Kiarës kanë ardhur këto ditë në Shqipëri e pak ditë më parë festuan 30 vjetorin e martesës së tyre me njerëzit e dashur. Me këtë rast ata po kalojnë më shumë kohë me dhëndrin, Luizin.

Ky i fundit sot ka postuar foton e parë me vjehrrën dhe vjehrrin teksa ndodhen duke ngrënë drekë në një restorant. Bashkë me ta është sigurisht edhe Kiara dhe vëllai i saj.

Foto siç ndodh gjithmonë ka marrë vëmendjen e të gjithëve ndërsa Luizi është përgëzuar për respektin e veçantë që ka ndaj vjehrrit dhe vjehrrës.