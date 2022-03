Luftime të ashpra në qytetin Zhytomyr, disa nga trupat ruse i dorëzohen ukrainasve (VIDEO)

Mediat e huaja raportojnë se në qytetin ukrainas Zhytomyr po zhvillohen luftime të ashpra.

Siç shihet nga pamjet e publikuara, shumë godina janë djegur gjatë luftimeve, ndërsa shumë persona po angazhohen për t’i neutralizuar flakët. Nuk dihet nëse ka viktima deri në këto momente.

❗️The situation after the bombing in #Zhytomyr pic.twitter.com/WvccVKSNoL

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022