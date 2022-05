Luftë Greqi-Turqi? Deklaratat e ambasadorit amerikan trondisin rajonin: Reagon ankaraja (FOTO LAJM)

Intervista e dhënë nga ambasadori amerikan në Athinë Jeffrey Payat ka shkaktuar mjaft reagime në Greqi dhe Turqi për shkak të deklaratave të forta. Payat tha për “Kathimerini” se Turqia dhe Greqia ishin në prag të luftës në verën e vitit 2020 dhe ishte ndërhyrja e Perëndimit ajo që shmangu gjithçka.

Sipas tij, situata vërtetë ishte edhe më tepër e tensionuar në raport me atë që u pa në media.

“Ju dëgjuat nga Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Mike Pompeo se ne menduam se kjo ishte një krizë shumë serioze dhe ne ishim shumë aktivë për të ndihmuar për të mbajtur gjërat jashtë kontrollit”, tha ai.

