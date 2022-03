Lufta Rusi – Ukrainë, mësoni se çfarë ka ndodhur së fundmi

Albeu.com, si përditë, ju sjell vazhdimisht zhvillimet e fundit nga lufta Rusi-Ukrainë të përmbledhura shkurt në disa pika. Lezoni më poshtë për të mësuar se çfarë ka ndodhur orët e fundit.

Këtu janë më shumë nga zhvillimet më të fundit rreth konfliktit Rusi-Ukrainë:

Shtëpia e Bardhë thotë se Biden nuk ka në plan të vizitojë Ukrainën këtë javë

Sekretarja për shtyp e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki tha se presidenti i SHBA Joe Biden nuk ka në plan të udhëtojë në Ukrainë këtë javë, ndërsa do të shkojë në Evropë për samite të menjëhershme urgjente.

“Udhëtimi do të përqendrohet në vazhdimin e tubimit të botës në mbështetje të popullit ukrainas dhe kundër pushtimit të Ukrainës nga presidenti Putin, por nuk ka plane për të udhëtuar në Ukrainë”, tha ajo në Tëitter.

Sekretari amerikan i mbrojtjes: Putin po përdor sulme civile “të neveritshme” sepse fushata e tij ka “ngecur”

Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin tha të dielën se fushata e presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë ka “ngecur”, kjo është arsyeja pse ai ka përdorur ” sulme të neveritshme kundër civilëve atje.

“Ne kemi parë shënjestrim të qëllimshëm të qyteteve dhe qytezave dhe civilëve gjatë javëve të fundit,” tha Austin për “Face the Nation” të CBS.

Pretendimet e Putinit për neo-nazistët në Ukrainë tregojnë se ai mund të ndërmarrë hapa të tmerrshëm, thotë Zelensky

Presidenti Zelensky u pyet për pretendimet e Vladimir Putin se qeveria ukrainase është plot me neo-nazistë. Ai tha se nuk mund t’i marrë “seriozisht” këto deklarata të Putinit dhe i quajti “qesharake”. Zelensky shtoi se Putini është në një flluskë informacioni, por ai vuri në dukje se komentet si kjo nga presidenti rus e shqetësojnë atë për atë që ai është i aftë.

Zelensky thotë se nëse Ukraina do të ishte anëtare e NATO-s, një luftë nuk do të kishte filluar

Zelensky tha sot se nëse vendi i tij do të ishte pranuar në aleancën e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut më herët, atëherë Rusia nuk do ta kishte pushtuar vendin.

“Po të ishim anëtar i NATO-s, nuk do të kishte filluar një luftë. Do të doja të merrja garanci sigurie për vendin tim, për popullin tim”, tha Zelensky për Fareed Zakaria të CNN, duke shtuar se ai ishte mirënjohës për ndihmën që NATO ka dhënë që nga fillimi i pushtimit.

“Nëse anëtarët e NATO-s janë gati të na shohin në aleancë, atëherë bëjeni atë menjëherë sepse njerëzit po vdesin çdo ditë.”

OKB: Më shumë se 900 civilë të vrarë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit

Të paktën 902 civilë janë vrarë dhe 1,459 janë plagosur që nga fillimi i pushtimit rus në Ukrainë, tha të dielën Zyra e Komisionerit të Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut (OHCHR). OHCHR shtoi se shumica e viktimave të regjistruara ishin shkaktuar nga përdorimi i armëve shpërthyese me një zonë të gjerë ndikimi, duke përfshirë granatimet nga artileria e rëndë dhe sistemet e raketave me shumë lëshime, si dhe sulmet me raketa dhe ajrore. Në një deklaratë, organi i OKB-së detajoi 902 vdekjet si “179 burra, 134 gra, 11 vajza dhe 25 djem, si dhe 39 fëmijë dhe 514 të rritur, seksi i të cilëve nuk dihet ende”./albeu.com