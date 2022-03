Lufta Rusi- Ukrainë, mësoni se çfarë ka ndodhur orët e fundit

Albeu.com më poshtë ju sjell një përmbledhje të zhvillimeve të fundit të luftës Rusi-Ukrainë.

Ultimatumi u refuzua

Qeveria ukrainase dhe autoritetet e qytetit të Mariupolit hodhën poshtë kushtet e vendosura nga Rusia që kërkonin dorëzimin e qytetit jugor të rrethuar te forcat ruse. Një afat, i caktuar në 5 të mëngjesit në Moskë (10 pasdite ET), erdhi dhe shkoi. “Nuk mund të diskutohet për ndonjë dorëzim apo për dorëzim të armëve”, tha zëvendëskryeministrja e Ukrainës, Irina Vereshchuk.

Bombardimi i shkollës së artit në Mariupol

Gjithashtu në Mariupol, një këshilltar i kryetarit të bashkisë së qytetit tha se zyrtarët po përpiqen të zbulojnë se sa njerëz mbijetuan pasi një shkollë arti që përdorej si strehë u bombardua nga forcat ruse të dielën në mëngjes. Një vlerësim i mëparshëm nga këshilli i qytetit tha se numri i strehimoreve në shkollë ishte 400. Vereshchuk tha se 7,295 njerëz u larguan nga qyteti përmes korridoreve të evakuimit të dielën.

Tetë të vrarë pas shpërthimeve në Kiev

Të paktën tetë persona u vranë në një sulm rus në një qendër tregtare në lagjen Podilskyi të Kievit, sipas informacioneve nga Prokurori i Përgjithshëm i Ukrainës. Ky numër bazohej në atë që Prokurori i Përgjithshëm e quajti informacionin paraprak, duke sugjeruar se numri mund të rritet. Ekipi i CNN në terren dëgjoi disa shpërthime në Kiev të dielën, dhe kryebashkiaku i qytetit Vitali Klitschko tha se shpërthimet në lagjen Podil kishin në shënjestër zona banimi dhe biznesi.

Zelensky i hapur për bisedime me Putin

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha CNN se është i gatshëm të negociojë me presidentin rus Vladimir Putin, por paralajmëroi se nëse ndonjë përpjekje për negociata dështon, kjo mund të nënkuptojë se lufta midis dy vendeve do të çojë në “një Luftë të tretë Botërore”.

Samitet e Ukrainës

Presidenti i SHBA Joe Biden dhe liderët e tjerë botërorë do të mbajnë një sërë samitesh urgjente në Evropë këtë javë. Por pak vëzhgues besojnë se çdo gjë për të cilën mund të bien dakord do të jetë e mjaftueshme për t’i dhënë fund gjakderdhjes në Ukrainë. Biden nuk ka në plan të vizitojë Ukrainën, thotë Shtëpia e Bardhë, por ai do të udhëtojë në Varshavë, Poloni pas takimeve me aleatët e NATO-s, G7 dhe liderët e Bashkimit Evropian./albeu.com