Lufta Rusi- Ukrainë, ja çfarë duhet të dini për zhvillimet e fundit

Një prift ortodoks spërkat me ujë të shenjtë gjatë shërbimit të Pashkëve ortodokse pranë Kishës së Lindjes së Virgjëreshës së Shenjtë të dëmtuar nga granatimet në fshatin Peremoha, Ukrainë më 24 prill.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky thotë se do të takohet me zyrtarë të lartë amerikanë në Kiev të dielën, ndërsa luftimet e ashpra vazhdojnë në lindje dhe jug të vendit gjatë fundjavës së Pashkëve të Ukrainës.

Ndërkohë, shumë ukrainas po përpiqen të festojnë një nga festat e tyre më të rëndësishme të vitit, Pashkët Ortodokse, dy muaj pasi vendi u fut në një luftë shkatërruese.

Zelensky tha se ai “po pret gjëra specifike dhe armë specifike” nga liderët botërorë që vijnë në vend, pasi njoftoi se do të takonte Sekretarin e Shtetit të SHBA Antony Blinken dhe Sekretarin e Mbrojtjes të SHBA Lloyd Austin në Kiev të dielën.

Shtëpia e Bardhë ka refuzuar të komentojë apo konfirmojë udhëtimin e mundshëm, i cili do të ishte vizita e parë në Ukrainë nga zyrtarë të lartë amerikanë që nga shpërthimi i luftës.

Këtu janë më shumë nga titujt e fundit mbi luftën Rusi-Ukrainë:

Forcat ruse vazhdojnë sulmin në Mariupol, komandanti ukrainas thotë në mesazhin e Pashkëve: Në një mesazh të Pashkëve, kapiteni Svyatoslav Palamar, zëvendëskomandanti ukrainas i Regjimentit Azov, tha të dielën se forcat ruse po vazhdonin të bombardonin qytetin e Mariupolit, duke nënvizuar nevojën për evakuimi i civilëve dhe forcat ukrainase të rrethuara. “Krishti është ringjallur, e dashur Ukrainë,” tha ai. “Sot është një ditë e madhe, por edhe kështu, armiku vazhdon të lëshojë bomba ajrore, anijet qëllojnë artileri, topa, tanket e armikut vazhdojnë të godasin, këmbësoria përpiqet të sulmojë.”

Zyrtari i Shtëpisë së Bardhë thotë se do të presim më shumë njoftime për ndihmën e SHBA-së për Ukrainën: Zëvendës-këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, Jon Finer tha të dielën se do të presë më shumë njoftime për ndihmën e SHBA-së për Ukrainën “në javën në vijim”, duke nënvizuar miliarda dollarë në ndihmën e SHBA-së për sigurinë. ka dorëzuar deri më tani.

“Ne kemi shpallur të dhëna, që është një fjalë e bukur për gjërat që ne po u ofrojmë ukrainasve, për të mundësuar luftën e tyre pothuajse çdo ditë dhe nëse jo çdo ditë, çdo javë, dhe do të kemi më shumë për të thënë për këtë në javën në vijim, “tha Finer në “Meet the Press” të NBC, “duke theksuar se ndihma e SHBA-së ka pasur një “ndikim” domethënës.

Kongresmenja republikane i kërkon SHBA-së të rifillojë punën diplomatike në Ukrainë: Republikanja Victoria Spartz nga Illinois, e cila është anëtarja e parë e Kongresit me origjinë ukrainase, të dielën i kërkoi SHBA-së të rifillojë punën diplomatike në Ukrainë, duke thënë se masa do të dërgonte një të fortë mesazh për popullin ukrainas.

Më shumë se 370,000 refugjatë ukrainas janë në Gjermani: Policia federale e Gjermanisë ka regjistruar 376,124 refugjatë nga Ukraina deri më sot, sipas Ministrisë së Brendshme të vendit. Këta janë kryesisht fëmijë, gra dhe të moshuar, thanë ata në një postim në Twitter.

Komiteti Ndërkombëtar për Kryqin e Kuq thotë se ata kanë nevojë urgjente për qasje humanitare në Mariupol: Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq tha se qasja e menjëhershme dhe e papenguar humanitare në qytetin e rrethuar ukrainas të Mariupol është urgjentisht i nevojshëm. Në një deklaratë për shtyp të dielën, KNKK tha se është thellësisht e alarmuar nga situata në Mariupol, ku popullsia ka nevojë të madhe për ndihmë. Forcat ruse vazhduan të sulmojnë qytetin të dielën, tha kapiteni ukrainas Sviatoslav Palamar në një mesazh të Pashkëve.

Kryetari i bashkisë së Melitopolit, Ivan Fedorov, i cili u arrestua nga forcat ruse për pesë ditë në mars, i tha CNN të dielën se qyteti i tij është në një “situatë shumë të vështirë dhe të rrezikshme”. Forcat ruse pushtuan Melitopolin, në Ukrainën juglindore, brenda disa ditësh nga fillimi i pushtimit, por qyteti ka parë protesta sporadike që atëherë. Një kryebashkiak i ri u instalua në qytet, i cili është nën kontrollin ushtarak rus, pasi Fedorov u rrëmbye. Fedorov u lirua më vonë si pjesë e një shkëmbimi të të burgosurve. Ai i tha Boris Sanchez të CNN në “Ditën e Re” se qëllimi i presidentit rus Vladimir Putin ishte “të vriste të gjithë kombin ukrainas”, duke filluar nga pushtimi i qyteteve të tij.

Një këshilltar i administratës së Presidentit Zelensky tha të dielën se Rusia po përpiqet të shpopullojë lindjen e Ukrainës, mes luftimeve të ashpra atje.

“Unë mendoj se mesazhi që ata po dërgojnë është shumë i qartë,” i tha Tymofiy Mylovanov Isa Soares të CNN në Lviv. “Nëse dorëzoheni, si Krimea në 2014, asgjë nuk do të ndodhë me ju. Nëse rezistoni, si Donbasi, si lindja e Ukrainës, do të shkatërroheni. Kjo nuk ka rëndësi nëse jeni ushtarak apo civil. Pra, mesazhi që Rusia po dërgon është, dorëzohu ose fshihu.

