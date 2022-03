Lufta Rusi – Ukrainë, ish-mbështetësi i Putin: Këta janë dy njerëzit që mund të ndërmjetësojnë zgjidhjen

Anderi Kortunov, një ish-mbështetës i presidenti rus Vladimir Putin dhe këshilltar për punët e jashtë jashtme në Duma, ka thën për BBC BBC-së se situata në Ukrainë është një tragjedi dhe padyshim diçka që duhet të ishte shmangur.

Kortunov beson se do të jetë jashtëzakonisht e vështirë të arrihet një marrëveshje paqeje dhe tha se Putinit do t’i duhet diçka që të jetë në gjendje të deklarojë. “Ai nuk mund të deklarojë humbjen sepse politikisht kjo do të ishte shumë e rrezikshme për të”.

Por ai shtoi se kjo do të ishte e ndërlikuar për Perëndimin pasi do të konsiderohej paqe. Ai sugjeroi Angela Merkelin ose Presidentin e Kinës Xi si kandidatë të mundshëm për të gjetur një zgjidhje.