Lufta në Ukrainë vazhdon, në Moskë festohet përvjetori e aneksimit të Krimesë (VIDEO)

Një tubim pro-Kremlinit për të shënuar përvjetorin e tetë të aneksimit të Krimesë nga Rusia po zhvillohet sot në stadiumin Luzhniki në Moskë.

Stadiumi është i tejmbushur, me njerëz që valvitin flamujtë ruse dhe mbështesin presidentin Vladimir Putin për arritjen.

Ndërkohë lufta në Ukrainë vazhdon të jetë e përgjakshme, me shkatërrim dhe humbje jete të shumta nga të dyja palët.

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.

Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV

