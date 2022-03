Lufta në Ukrainë, Taulant Balla bën lëvizjen e radhës (FOTO LAJM)

Kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, u ka dërguar para pak minutave krerëve të grupeve parlamentare një projekt-rezolutë për mbështetjen e sovranitetit të Ukrainës dhe tëreësisë së saj territoriale.

Balla përmes një postimi në Facebook, shkruan se kjo projekt-Rezolutë është konsultuar paraprakisht me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme.

Postimi i plotë i Ballës:

KUVENDI I SHQIPËRISË���������I kam dorëzuar sot pasdite kryetarëve të grupeve parlamentare të Partisë Demokratike, të “Aleancës për Ndryshim” dhe të “Demokraci dhe Integrim” një projekt-Rezolutë të Kuvendit të Shqipërisë “PËR MBËSHTETJEN E SOVRANITETIT DHE TËRËSISË TERRITORIALE TË UKRAINËS

DHE MBROJTJEN E PARIMEVE TË SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE DHE TË SIGURISË EVROPIANE”.

Kjo projekt-Rezolutë është konsultuar paraprakisht me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme������, po konsultohet nga grupet parlamentare, nga Komisioni për Politikën e Jashtme dhe do të jetë seanca plenare më e afërt e Kuvendit të Shqipërisë që do ta shqyrtojë dhe miratojë./albeu.com/