Një program sekret trajnimi i CIA-s në tokën ukrainase ishte ai që ndihmoi Kievin të përgatitej siç duhet për pushtimin rus, sipas informacioneve ekskluzive nga Yahoo News.

Raporti vë në dukje se snajperët ukrainas u përballën me një problem të madh. Forcat ruse në Ukrainën lindore po përpiqeshin t’i verbonin ata. Në kohën kur ukrainasit po kërkonin objektivat e tyre përmes dylbive të armëve të tyre, rusët i kishin pikasur duke përdorur shkëlqimin e xhamit. Kështu ata qëlluan me lazer me definicion të lartë ndaj tyre, duke dëmtuar shikimin e snajperëve.

Të dy palët ishin afër. Në fillim të vitit 2014, Rusia pushtoi dhe aneksuar gadishullin e Krimesë. Menjëherë pas kësaj, rebelët pro-rusë në rajonin lindor të Donbass filluan një luftë separatiste kundër Kievit. Trupat ruse shpejt hynë në betejë, ndërsa CIA bëri të njëjtën gjë – në heshtje.

Sipas ish-zyrtarëve amerikanë, ndërsa linjat e betejës në Donbass u bënë më të ashpra, një grup i vogël dhe i zgjedhur veteranësh të CIA-s bëri udhëtimet e para të fshehta në vijat e frontit për t’u takuar me homologët ukrainas.

Ata shpejt arritën në përfundimin se po përballeshin me një kundërshtar, aftësitë e të cilit i tejkalonin shumë ato të grupeve islamike me të cilat CIA po luftonte në luftërat e pas 11 shtatorit. “Ne mësuam shumë, shumë shpejt ,” tha një ish-zyrtar i lartë i inteligjencës, duke përfshirë blinders lazer rusë. “Këto skandale nuk do të ndodhin me talibanët” , shtoi ai.

Pavarësisht se jemi në ditën e 24-të të pushtimit rus, ushtria ukrainase po reziston, duke mbajtur nën kontroll qytetet kryesore, ndërkohë që ka nisur goditje të konsiderueshme kundër kundërshtarëve. Madje, deri më sot ata u kanë marrë jetën 17 gjeneralëve të lartë dhe oficerë të ushtrisë ruse, njëri prej tyre, gjeneral Andrei Sukovetsky, u vranë nga zjarri snajper.

Ish-zyrtarët e inteligjencës amerikane thonë se të paktën një pjesë e rezistencës së vijës së ashpër të sulmit ukrainase i ka rrënjët në një program trajnimi të fshehtë të CIA-s të drejtuar nga fronti lindor i Ukrainës.

Programi u përshkrua nga disa ish-zyrtarë të cilët kërkuan të mbeten anonim në mënyrë që të raportojnë lirshëm për çështje të ndjeshme informacioni.

Vihet re se një pjesë e programit kishte të bënte me teknikat e snajperëve dhe konkretisht:

– Mënyra e përdorimit të raketave antitank Javelin të ofruara nga SHBA dhe pajisje të tjera.

– Si të shmanget gjurmimi dixhital i përdorur nga rusët për të lokalizuar trupat ukrainase, të cilët ishin lënë të pambrojtur ndaj sulmeve artilerie.

– Si të përdorni mjetet e fshehta të komunikimit.

– Si të qëndroni pa u vënë re në zonën e luftës, duke larguar forcat ruse dhe grupet rebele nga pozicionet e tyre./h.ll/albeu.com