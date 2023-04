Lufta në Ukrainë, SHBA sanksionon Turqinë për ndihmën ndaj Rusisë

Shtetet e Bashkuara vendosën sot sanksione ndaj të paktën katër subjekteve me bazë në Turqi.

Uashingtoni i akuzon ata për shkelje të kontrolleve të eksporteve të SHBA-së, që përkthehet në ndihmë për Rusinë.

Sanksionet janë masa më e madhe ndëshkuese e Uashingtonit kundër Turqisë që kur Rusia nisi pushtimin e saj në Ukrainë vitin e kaluar.

NEW: US targets #Russia‘s sanctions evasion with designations on 120+ entities & individuals across 20+ countries. Includes firms based in #Turkey and #UAE. https://t.co/X9ciEkxkz3

— Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) April 12, 2023