Lufta në Ukrainë, Kievi: Rrëzuam një avion luftarak rus mbi Kherson (VIDEO)

Forcat ukrainase kanë rrëzuar një avion luftarak rus mbi Kherson.

Lajmin e bëri të ditur Komanda e Forcave Ajrore të Ukrainës, e cila njoftoi se një avion luftarak ukrainas MiG-29 rrëzoi një rus Su-35 mbi rajonin Kherson.

This is 🇷🇺 Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because of fear of the escalation. Escalation, really? RF already uses the heaviest non-nuclear weapons against 🇺🇦, burning people alive. Maybe it’s time to respond and give us MLRS? pic.twitter.com/6M1NFRw6xQ

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022