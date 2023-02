Lufta në Ukrainë i kushton Gjermanisë 160 miliardë euro

Lufta e Ukrainës do t’i kushtojë ekonomisë gjermane rreth 160 miliardë euro, ose rreth 4% të prodhimit të saj të brendshëm bruto, në krijimin e vlerës së humbur deri në fund të vitit, tha kreu i Dhomës Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë ( DIHK).

Kjo do të thotë se GDP për frymë në ekonominë më të madhe të Evropës do të jetë 2,000 euro më e ulët se sa do të kishte qenë ndryshe, tha shefi i DIHK-së Peter Adrian për Rheinische Post, sipas Reuters.

Industria gjermane do të paguajë rreth 40% më shumë për energjinë në vitin 2023 sesa në vitin 2021, përpara krizës së shkaktuar nga pushtimi rus i Ukrainës më 24 shkurt të vitit të kaluar, tha një studim nga Allianz Trade muajin e kaluar.

“Perspektiva e rritjes për 2023 dhe 2024 është gjithashtu më e ulët se në shumë vende të tjera”, tha Adrian, duke shtuar se kështu ishte edhe vitin e kaluar. /albeu.com