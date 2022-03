Lufta në Ukrainë: Çfarë bëri Anonymous kundër Rusisë?

Grupi misterioz Anonymous zgjodhi të qëndrojë në anën e Ukrainës. Grupi i hakerave janë përgjegjës për disa sulme kibernetike që shkatërruan faqet e internetit të qeverisë ruse dhe mediave të lajmeve të mbështetura nga qeveria.

Të hënën, disa shërbime të njohura mediatike ruse u bllokuan njëkohësisht, duke përfshirë agjencitë shtetërore të lajmeve TASS dhe RIA Novosti dhe gazetën Kommersant. Faqet kryesore shfaqnin përkohësisht një mesazh që kundërshtonte pushtimin rus ndaj Ukrainës, raportoi agjencia e lajmeve Agence France-Presse.

“Të dashur qytetarë. Ne ju bëjmë thirrje që të ndaloni këtë çmenduri, mos i dërgoni drejt vdekjes së sigurt djemtë dhe burrat. Putini na detyron të gënjejmë dhe na vë në rrezik,” thuhej në mesazhin e shkruar në rusisht. “Ne jemi izoluar nga e gjithë bota, nafta dhe gazi nuk tregtohen më. Pas disa vitesh, ne do të jetojmë si në Korenë e Veriut,” lexohej në mesazh.

JUST IN: The websites belonging to the Russian propaganda news media TASS, Izvestia, Fontaka, RBC and Kommersant are hacked by #Anonymous. #OpRussia #OpKremlin #StandWithUkriane #FCKPutin pic.twitter.com/YOoLxOdDA0

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) February 28, 2022