Lufta në Ukrainë, Britania do të shpenzojë të paktën 2.63 miliardë dollarë në vitin 2023

Kryeministrja britanike Liz Truss tha se Mbretëria e Bashkuar vitin e ardhshëm do të përmbushë ose tejkalojë ndihmën ushtarake prej 2.3 miliardë paund (2.63 miliardë dollarë) të shpenzuar për Ukrainën në vitin 2022, tha zyra e saj të martën, raporton Reuters.

Mbështetja ushtarake e Mbretërisë së Bashkuar për Ukrainën ka të ngjarë të përfshijë pajisje të tilla si Sistemi i Raketave të Shumëfishta Launch, tha zyra e Truss në një deklaratë.

