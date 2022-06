Lufta në Ukrainë, Biden: Putin po merr pikërisht atë që nuk donte

Presidenti i SHBA Joe Biden tha se vendimet dhe marrëveshjet e shpallura në samitin e NATO-s në Madrid, Spanjë, tregojnë se NATO “po lëviz në një vend që pasqyron realitetet e çerekut të dytë të shekullit të 21”.

Përgjigja e botës ndaj çdo krize të krijuar për shkak të pushtimit rus të Ukrainës tregon se Putini “po merr pikërisht atë që nuk donte”, tha Biden.

“Në çdo hap të këtij udhëtimi, ne vendosëm një shenjë uniteti, vendosmërie dhe aftësish të thella të kombeve demokratike të botës për të bërë atë që duhet bërë. Putin mendoi se mund të prishte aleancën transatlantike. Ai u përpoq të na dobësonte. Priste që vendosmëria jonë të thyhej. Por ai po merr pikërisht atë që nuk donte. Putin donte Finlandizimin e NATO-s. Ai mori natoizimin e Finlandës”, tha Biden, ndërsa NATO ftoi Suedinë dhe Finlandën të bashkoheshin me aleancën ushtarake të udhëhequr nga SHBA, gjë që ka sjellë një përgjigje të zemëruar nga Rusia.

“Ne jemi më të bashkuar se kurrë. Dhe me shtimin e Finlandës dhe Suedisë, ne do të jemi më të fortë se kurrë. Ata kanë ushtri serioze, të dy vendet. Ne do të rrisim kufirin e NATO-s me 800 milje përgjatë finlandezit. Suedia është e gjitha brenda”.

Biden vuri në dukje gjithashtu punën e NATO-s për të adresuar rritjen e çmimit të gazit dhe naftës dhe pasigurisë ushqimore që prek pjesë të ndryshme të botës për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë.

“Ne i caktuam ekipet tona të punojnë në detajet e kufirit të çmimit të naftës ruse, për të ulur të ardhurat e Putinit pa dëmtuar amerikanët dhe të tjerët në pompën e gazit. Ne do të kërkojmë të përdorim fondet nga tarifat për mallrat ruse për të ndihmuar Ukrainën. Ne kemi dhënë më shumë se 4.5 miliardë dollarë, më shumë se gjysma e tyre nga Shtetet e Bashkuara, për të trajtuar pasigurinë ushqimore dhe krizën e menjëhershme të shkaktuar nga lufta ruse”./albeu.com