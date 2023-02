Lufta në Ukrainë, BE afër paketës së 10-të të sanksioneve kundër Rusisë

Bashkimi Evropian është afër paketës së 10-të të sanksioneve kundër Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë.

Sipas Reuters, duke cituar diplomatë evropianë, qeveritë e BE-së shpresojnë të arrijnë një marrëveshje të mërkurën nëse mund të kapërcejnë mosmarrëveshjet e tyre rreth ndalimit të importeve të gomës dhe diamanteve ruse.

Ndër ata që BE kërkon të synojë në paketën e re të sanksioneve janë zyrtarë rusë të përfshirë në dëbimin e paligjshëm të rreth 6,000 fëmijëve nga Ukraina.

Paketa e fundit prej 11 miliardë eurosh ka të ngjarë të përfshijë gjithashtu, për herë të parë, një ndalim të të gjitha eksporteve në shtatë entitete iraniane që besohet se prodhojnë artikuj të përdorur nga Rusia në luftë .

“Diskutuam sot paketën e 10-të të sanksioneve kundër Rusisë”, tha ambasadori polak në BE Andrzej Santos pas bisedimeve të ambasadorëve të “27” në Bruksel. “Ne do të rifillojmë diskutimin nesër pasdite me shpresën për të gjetur gjuhën e përbashkët,” shtoi ai.

BE dëshiron që paketa të jetë gati në kohë për përvjetorin e pushtimit më 24 shkurt.