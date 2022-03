LUFTA/ Ministri britanik: Fillimi i bisedimeve të paqes, inkurajues

Ministri i Financave i Mbretërisë së Bashkuar ka thënë se shenjat e bisedimeve të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës janë inkurajuese, por duhet të trajtohen me njëfarë “skepticizmi”.

Duke folur për programin Sophy Ridge të dielën në Sky News, kancelari i Thesarit Rishi Sunak tha se çdo zgjidhje e mundshme midis Moskës dhe Kievit “duhet të jetë sipas kushteve të Ukrainës”.

Sunak nuk përjashtoi mundësinë që Mbretëria e Bashkuar të veprojë si garantuese e ndonjë marrëveshjeje të mundshme paqeje midis dy vendeve, por tha se është “shumë herët” për të hyrë në formën e ndonjë marrëveshjeje.

Ai tha gjithashtu se rreth 10,000 refugjatë ukrainas u janë dhënë viza për të ardhur në MB dhe shtoi se “mbi 100,000 njerëz po kontrollohen” nga zyrtarët.

Por ai përjashtoi mundësinë e pranimit të vetë refugjatëve ukrainas, duke thënë se “gruaja ime dhe unë do të ndihmojmë në mënyra të tjera”. Rreth 138,000 banorë të Mbretërisë së Bashkuar janë regjistruar në “Skemën Homes for Ukraine”, e cila do t’i shihte banorët të marrin refugjatët në shtëpitë e tyre.