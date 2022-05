Lufta e hapur e Simeones me ish-gruan: Ajo theu kodet e rëndësishme të familjes dhe mua më ka mbaruar durimi

Diego Simeone ka deklaruar se do të refuzojë të heshtë mes ish-bashkëshortes së tij Carolina Baldini që vazhdon të flasë për ndarjen e tyre.

Ish-çifti u nda në vitin 2010 dhe shefi i Atletico Madrid e ka kritikuar atë për gatishmërinë e saj për të folur ende për këtë në shtyp.

“Jam lodhur që Carolina Baldini ende flet për këtë 15 vjet më vonë”, tha Simeone për “La Nacion”.

“Aq më tepër duke e ditur se nuk kam folur kurrë për atë që ndodhi dhe dhimbjen që krijoi. Ajo vazhdon të flasë për të sikur askush nuk e mban mend. Jam lodhur duke u përpjekur të kujdesem për fëmijët e mi dhe t’i mbroj ata nga kjo. Nuk ka kthim prapa. Ajo theu kodet e rëndësishme të familjes dhe mua më ka mbaruar durimi.”

Simeone foli në dritën e intervistës së fundit të Carolina Baldinit në “LAM”, në të cilën ajo foli për ndarjen e tyre.

“Ne u ndamë në kushte të mira”, tha ajo.

“Ka gjithmonë diçka, nuk do të të gënjej. Por e vërteta është se ishte shumë miqësore. Isha unë ai që mora vendimin për t’u ndarë. Unë dhashë gjithçka për lidhjen dhe nuk mund të kisha bërë asgjë tjetër. Dashuria mori fund.”

Modelja ka folur më tej për ndikimin e procesit të ndarjes në jetën e saj personale.

“Ne po ndaheshim dhe unë iu riktheva karrierës sime të modelingut”, tha ajo.

“Më thirrën për të qenë në ‘Bailando’ dhe i thashë ‘Epo, më pëlqen të kërcej’. Kur pashë gjithçka në shtyp, nuk e duroja dot. Isha atje, në pistën e kërcimit, mendova se isha Jennifer Lopez, pastaj pashë gjithçka dhe se si po hiqej jashtë përmbajtjes. Nuk mund ta duroja.”

Arsyeja e divorcit

Në emisionin ‘Socios del espectaculo’, Paula Varela ka zbuluar arsyet e ndarjes.

“Carolina Baldini kishte një lidhje me një roje plazhi”, tha ajo.

“El Cholo e fali sepse kishin fëmijë të vegjël.

“Ata u përpoqën ta bënin të funksiononte, por ajo më pas ishte e pabesë me të njëjtin burrë dhe shkoi në Meksikë me të dhe me paratë e Diego Simeones”./ h.ll/albeu.com