LUFTA/ 25-vjeçarja u rrëmbye nga militantët e Hamasit, babai me lot në sy: Nuk munda ta shpëtoja (VIDEO)

Përplasja ushtarake mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit ka prekur edhe civilët, ku mbi 900 persona deri nëkëto momente kanë vdekur, ndërsa mijëra të tjerë janë plagosur.

Por përplasjes ushtarake kanë bërë që palët të marrin edhe penggje, siç ëhstë rasti i 25-vjeçares izraelite e cila u rrëmbye nga militantët e Hamasit.

Rrjetet sociale u mbushën me video tronditëse të burrave, grave dhe fëmijëve që dërgoheshin në Lane. Shumë nga këta njerëz duket se janë vrarë ose rrëmbyer.

Mes videove që qarkullon është edhe ajo e 25-vjeçares Noa Argamaniajo u rrëmbye nga terroristët e Hamasit ndërsa ishte në festë dhe shihet duke bërtitur dhe duke u lutur për jetën e saj.

#NoaArgamani 25, was kidnapped by Hamas terrorists while at a trance music rave near the Gaza border. Noa Argamani can be seen screaming for her life as Hamas terrorists cart her away on a motorcycle. Noa Argamani was attending the 👇 #Israel #IsraelUnderAttack #Palestine 1/2 pic.twitter.com/MJpldGUe7d

— Shailesh Gajula (@shailesh_gajula) October 8, 2023