Luajti në filmat “Thor” dhe “King Arthur”, shuhet në moshën 58-vjeçare aktori i njohur

Ka ndërruar jetë në moshën 58-vjeçare aktori i njohur Ray Stevenson. Stevenson njihej për rolin e tij në filmin “Thor” dhe në serialin Divergent.

Stevenson ka luajtur në shumë filma të njohur siç janë “Punisher: War Zone”, “King Arthur” dhe shfaqjet si “Rom” e HBO.

Stevenson ka lindur në Irlandën e Veriut, por u transferua në Angli kur ishte tetë vjeç. Stevenson u frymëzua të bëhej aktor pasi pa John Malkovich në një shfaqje në një teatër West End në Londër.

Ai studioi aktrim në Bristol Old Vic Theatre School dhe një nga rolet e tij të para televizive ishte në dramën Catherine Cookson The Dwelling Place. Më vonë ai u shfaq në një gamë të gjerë shfaqjesh televizive britanike, duke përfshirë Ëaking the Dead, Dalziel and Pascoe dhe At Home ëith the Braithëaites.

Në vitin 2004, ai luajti një kalorës në filmin hollivudian me buxhet të madh, King Arthur, ku luajti Keira Knightley. Kohët e fundit, Stevenson siguroi role në shfaqje dhe filma të suksesshëm televizivë të prodhuar në SHBA, duke marrë rolin e Volstagg në trilogjinë Thor dhe Titus Pullo në serialin dramatik historik të HBO-së, Romë.