Lopët nuk do të na duhen më për të prodhuar qumësht

The Economist

Është koha e drekës në El Segundo, një qytet i vogël bregdetar në kontenë e Los Anxhelosit, rreth 130 km në perëndim të vendit ku vëllezërit McDonald hapën stendën e tyre të parë të hamburgerëve në vitin 1948.

Hamburgerët shoqërohen me domate, djathë, salçiçe ose mish dhe një salcë kremi portokall që ka shijen e ketchup-it. Asgjë në tryezë nuk përmban produkte shtazore dhe ajo që duket si mish është e përbërë nga proteina bizelesh. Megjithëse copëzat ishin pak më të buta se mishi i pulës, hamburgerit i mungonte minerali i mishit të viçit dhe salçiçes i mungonte yndyra e mishit të derrit.

Ethan Brown themeloi një firmë në 2009. Kompania tani shet produktet e saj në më shumë se 80 vende, me të ardhura neto në 2020 prej 406.8 milion dollarë, më shumë se 36% më shumë se një vit më parë. Vlera e saj është 7 miliardë dollarë. Por kompania ka edhe një rival: Impossible Foods. Kompanitë nuk po ndjekin saktësisht të njëjtën strategji. Kompania ka bashkëpunuar me shefa të kuzhinës si David Chang, perandoria e të cilit përfshin Amerikën, Kanadanë dhe Australinë.

Beyond është fokusuar në zinxhirë më të njohur të ushqimit të shpejtë si, në Amerikë, McDonald’s dhe Pizza Hut. Por të dyja janë të disponueshme në një gamë të gjerë supermarketesh amerikane.

Qumështi i bërë nga soja dhe bimë të tjera është konsumuar kryesisht nga veganët dhe personat intolerantë ndaj laktozës. Ky është një lajm i shkëlqyer për ata që nuk mund ta tresin qumështin e lopës – shumica e popullsisë së botës. Ky është një lajm i mirë për pronarët e kafeneve: qumështi me bazë bimore është më fitimprurës.

Ky biznes vlen 20 miliardë dollarë në vit në mbarë botën. Në vitin 2020, qumështi me bazë bimore përbënte 15% të tregut të qumështit në Amerikë për nga vlera. Zëvendësimi i produkteve të mishit dhe qumështit nga përbërës me bazë bimore nuk është as diçka e re dhe as e komplikuar. Kryesisht bëhet fjalë për riorganizimin dhe ri proporcionin e materialeve bazë nga të cilat janë bërë si bimët ashtu edhe kafshët – proteinat, yndyrat dhe karbohidratet si sheqernat dhe niseshteja.

Qumështi ka yndyrë, proteina, sheqerna, minerale dhe ujë. Qumështi i sojës – lëngu i mbetur pas bluarjes së kokrrave të sojës, të cilat përmbajnë yndyrë, proteina dhe sheqerna, është konsumuar në Kinë për shekuj me radhë. Qumështi i orizit nuk ka lëndë ushqyese; qumështi i kokosit ka shumë yndyrë të ngopur; Qumështi i tërshërës ka nivele të pakta të sheqerit.

Qumështi i bajames është jashtëzakonisht intensiv me burime. Duhen më shumë se katër litra ujë për të prodhuar qumësht bajameje dhe shumica e bajameve në botë rriten në Kaliforni. Shumë konsumatorë besojnë se këto produkte janë më të mira për shëndetin e tyre, mjedisin dhe mirëqenien e kafshëve sesa qumështi i lopës.

Prania e një përbërësi të bërë me anë të modifikimit gjenetik, megjithatë, do të thotë se Impossible ende nuk ka goditur disa tregje, duke përfshirë Europën dhe (deri tani) Kinën. Beyond, nga ana e saj, ka hapur objekte prodhimi në Holandë dhe Kinë, ku prodhon Beyond Pork, një produkt i krijuar posaçërisht për tregun kinez. Tregu për ushqime të tilla tashmë shkon përtej radhëve të veganëve; Brown citon studime që zbuluan se shumica dërrmuese e njerëzve që blenë produktet e Beyond blejnë gjithashtu proteina shtazore.

Në të vërtetë, disa vegjetarianë dhe veganë i shohin zëvendësuesit e rinj të mishit me përbuzje. Ushqimet me bazë bimore synojnë të zëvendësojnë – hamburgerët, pulën e pjekur, salçiçet dhe ushqime të ngjashme. Nuk është e pamundur të prodhosh ushqime të ngjashme me mishin dhe në të njëjtën kohë më të shëndetshme, nëse tregu dëshiron gjëra të tilla.

Mishi i grirë, salsiçet dhe ushqime e ngjashme janë të lira. Hamburgerët më të mirë me bazë bimore mbeten më të shtrenjta në shumicën e tregjeve sesa një fileto viçi. Megjithëse ato janë qartësisht të preferuara për sa i përket emetimeve të gazeve serrë, dhe pafundësisht më të mira për sa i përket vuajtjes së kafshëve.

Prodhuesit e mëdhenj të mishit si Cargill, jbs dhe Tyson Foods kanë linjat e tyre me bazë bimore, ashtu si Danone dhe Chobani, të cilët po përdorin qumështin me bazë bimore. Ashtu si prodhuesit e makinave prodhojnë modele të ndryshme për nevoja të ndryshme të konsumatorit, po ashtu edhe prodhuesit e mishit e kuptojnë gjithnjë e më shumë se kanë nevojë për oferta me bazë bimore dhe shtazore.

Pikëpamja alternative është se, në termat e prodhimit të makinave, kjo nuk është një çështje e linjave shtesë të produkteve, por e një lloji të ri motorik. Në këtë këndvështrim, alternativat e mishit janë rritja e bagëtive, siç janë bateritë dhe motorët elektrikë për rezervuarin e karburantit dhe motorin me djegie të brendshme.

“Në fund të fundit,” tha Woodside i Impossible, “ne duam të zëvendësojmë kafshët.” Ky është një qëllim i denjë, por që mund të kërkojë ndihmë edhe nga vetë kafshët./abcnews.al